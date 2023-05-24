بلد الوليد يسقط برشلونة وينعش آماله بالبقاء بين الكبار

أسقط بلد الوليد برشلونة وأنعش آماله بالبقاء بين الكبار بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

أسقط بلد الوليد ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

منح الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع برشلونة، هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من البداية، عندما حاول تشتيت كرة مرفوعة من داروين ماتشيز إلى منطقة الجزاء الكتالونية، لكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه برأسية باغتت تير شتيغن.

وعرفت الدقيقة 21 احتساب ركلة جزاء لصالح بلد الوليد ترجمها الكندي سايل لارين إلى هدف ثان، قبل أن يعود نفس اللاعب ويقدم كرة على طبق من ذهب سجل منها الإكوادوري غونزالو بلاتا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد مستثمرا تمريرة بينية رائعة من الهولندي فرينكي دي يونغ لينفرد ويراوغ الحارس ثم يُسكن الكرة الشباك.

بهذا رفع بلد الوليد رصيده إلى 38 وغادر مؤقتا مناطق الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، بينما خسر برشلونة للجولة الثانية على التوالي وظل رصيده متوقفا عند 85 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر أن برشلونة تُوّج رسميا بدرع الدوري الإسباني في الجولة 34 حين هزم جاره إسبانيول بأربعة أهداف لإثنين، ويخوض باقي المباريات المتبقية من عمر الموسم دون حوافز.