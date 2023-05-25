ريال مدريد يتجاوز رايو فاييكانو ويرتقي لوصافة "لا ليغا" مؤقتا

تجاوز ريال مدريد رايو فاييكانو بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني، وارتقى لوصافة "لا ليغا" مؤقتا.

تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فاييكانو بهدفين لواحد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

سجل ريال مدريد أول أهداف المباراة من كرة قدمها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى الفرنسي كريم بنزيما ليُسكنها الأخير الشباك في الدقيقة 31.

رايو فاييكانو وضع أصحاب الأرض في وضع محرج عندما أدرك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق راؤول دي توماس، لكن البرازيلي رودريغو غوس أعاد التقدم للريال بإحرازه الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 74 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا قبل أن يلعب أتلتيكو مدريد (72 نقطة) مع إسبانيول في وقت لاحق، الأربعاء.

وبالمقابل توقف رصيد رايو فاييكانو عند 46 نقطة وظل بالمركز الحادي عشر.