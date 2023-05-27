برشلونة يضع خطة للميركاتو الصيفي من 3 مراحل

في الخطوة الثالثة، تأتي صفقة ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده باريس سان جيرمان هذا الصيف، قبل عقد أي اتفاق آخر مع لاعبين جدد، لا سيما وأن التعاقد مع البرغوث سيحدد إستراتيجية ميركاتو البارسا

يسعى فريق برشلونة الإسباني إلى تنفيذ خطته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ينتظر حصوله على الموافقة المالية من رابطة الليغا في ما يخص رفع القيود بشأن تسجيل العقود الجديدة.

وينتظر الفريق الكاتالوني منذ أيام على موافقة الليغا، من أجل تنفيذ خطته التي ستأتي على نحو 3 مراحل.

وستكون المرحلة الأولى، تسجيل العقد الجديد للثنائي رونالد أراوخو، وجافي؛ حيث يضعهما برشلونة كأولوية لتفادي حدوث تحولات غير متوقعة بشأن مستقبل اللاعبين إذا تم تأجيل تسجيل العقود الجديدة.

أما المرحلة الثانية في صيف برشلونة، ستركز على تسجيل العقود الجديدة للثنائي سيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو، بالإضافة إلى محاولة الاتفاق على تمديد عقد أليكس بالدي.

وفي الخطوة الثالثة، تأتي صفقة ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده باريس سان جيرمان هذا الصيف، قبل عقد أي اتفاق آخر مع لاعبين جدد، لا سيما وأن التعاقد مع البرغوث سيحدد إستراتيجية ميركاتو البارسا، لأن النجم الأرجنتيني يشترط التواجد ضمن مشروع تنافسي في البلوغرانا.