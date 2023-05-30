فيرغسون أكثر المدربين حصادا للألقاب في تاريخ كرة القدم

في حين أن فيرغسون متقاعد ويعيش سعيدا ويظل قريبا من كل ما يتعلق بمان يونايتد، يبدو أن أحد أعظم المدربين في كل العصور لا يزال يحصل على راتب كبير.

يعد السير أليكس فيرغسون أعظم مدرب كرة قدم في كل العصور لغاية اليوم، بعد أن حصد مجموعة واسعة من الألقاب في البطولات المحلية والأوروبية طوال مسيرته الأسطورية.

فيرغسون‏، لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم أسكتلندي سابق، من مواليد 31 كانون الأول/ ديسمبر 1941 في غلاسكو في إسكتلندا، ويعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ اللعبة وحصل على لقب مدرب الموسم 13 مرة خلال تاريخه التدريبي مع نادي مانشستر يونايتد.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي كوينز بارك في العام 1958، وعلى الرغم من أنه لعب 31 مباراة وسجل 11 هدفا إلا أنه لم يجد مكانا أساسيا في الفريق.

انتقل إلى نادي سانت جونستون في العام 1960، ولعب معه حتى العام 1964، وشارك معهم في 37 مباراة وسجل 19 هدفا، منها ثلاثية في مرمى نادي رينجرز.

(الأناضول)

في العام 1964 انتقل إلى نادي دنفرملاين، ولعب معه حتى العام 1967، وقد قاده إلى المنافسة على لقب الدوري في العام 1967 ولقب الكأس، ولكنه استبعد من نهائي الكأس أمام نادي سيلتك، فخسر النهائي بنتيجة 3-2، وخسر الدوري بفارق نقطة واحدة. ولعب مع نادي دنفرملاين 88 مباراة وسجل 66 هدفا.

في العام 1967 انتقل إلى نادي رينجرز، ولعب معه حتى العام 1969، وشارك معه في 41 مباراة وسجل 25 هدفا.

وفي العام 1969 انتقل إلى نادي فالكريك، ولعب معه حتى العام 1973، وشارك معه في 106 مباريات وسجل 36 هدفا.

وفي موسم 1973-1974 انتقل إلى نادي أير يونايتد، ولعب معه 24 مباراة وسجل 9 أهداف.

يجني فيرغسون ما يعادل 284 ألف يورو أسبوعيا، على الرغم من مرور 10 أعوام على اعتزاله التدريب.

وهيمن المدرب البالغ من العمر 81 عاما في مهمته الأسطورية الممتدة إلى 26 عاما كمدرب في "أولد ترافورد" على الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية في مناسبات متعددة.

وفي حين أن فيرغسون متقاعد ويعيش سعيدا ويظل قريبا من كل ما يتعلق بمان يونايتد، يبدو أن أحد أعظم المدربين في كل العصور لا يزال يحصل على راتب كبير.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن كتاب فيرغسون واستثماراته وظهوره العام إلى جانب 2 مليون جنيه إسترليني سنويا يتقاضاه كسفير لنادي "الشياطين الحمر" جعله يتقاضى راتبا ينافس لاعبا من الصف الأول في البريميرليغ.

ويشير التقرير إلى أن فيرغسون قد رأى القيمة في شركاته الشخصية ترتفع إلى 48 مليون يورو، محققا نحو 15 مليون يورو في العام الماضي وحده.

وحقق أسطورة التدريب المولود في غلاسكو ثروة أيضا من كتابه "أليكس فيرغسون: سيرتي الذاتية" للعام 2013 الذي حقق نجاحا فوريا، إذ باع ملايين النسخ.

وإلى جانب ذلك، منح فيرغسون دور سفير النادي في أولد ترافورد عندما تقاعد من الإدارة عام 2013.

ويعمل فيرغسون حوالي 20 يوما في السنة، ويحصل على مليوني جنيه إسترليني للدور وهو منتظم في الألعاب المنزلية.

وخلال مسيرته التي لا مثيل لها، فاز فيرغسون بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة مختلفة، مما جعله أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم.

كما فاز بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مجموعة من الألقاب المحلية الأخرى، مما جعل مانشستر يونايتد الفريق الأسطوري الذي بلغ ما هو عليه اليوم. ومنذ تقاعده، فاز يونايتد بـ3 ألقاب فقط ولم يفز بأي لقب منذ 5 مواسم متتالية.