اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية

تُوّج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عقب تفوقه على يانغ أفريكانز التنزاني في محصلة لقاءي الذهاب والإياب.

توّج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، السبت، على الرغم من هزيمته أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون مقابل في إياب الدور النهائي من المسابقة القارية.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، غلب عليها الاندفاع البدني والأداء الدفاعي الذي حد من قدرة اللاعبين على إيجاد الفرص والمتعة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء نفذها المدافع دجوما شاباني بنجاح في الدقيقة السابعة.

واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه ذهابا بهدفين لواحد في دار السلام ليتفوق بأفضلية تسجيل أهداف أكثر في أرض الخصم.

وبات اتحاد العاصمة أول ناد جزائري يُحقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ سبق أن تأهلت ثلاث فرق إلى النهائي، آخرها الموسم الماضي حين ذهب اللقب إلى الرجاء الرياضي المغربي على حساب شبيبة القبائل (3-1).