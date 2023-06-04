السعودية أو برشلونة أو ميامي.. أين ستكون وجهة ميسي؟

ميسي المرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي، يمكن أن يسير على تلك الخطى حسب العديد من وسائل الإعلام التي تطرقت إلى عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحدٍ جديد وربما أخير، بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي.

وتظهر ثلاث وجهات أمام "البرغوث" الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هي السعودية أو برشلونة الإسباني أو إنتر ميامي الأميركي.

تواجد ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري... على أي حال السعوديين. إذ أن السعودية تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم.

تحد مجنون لكنه يتناسب مع القوة المالية للسعودية التي جلبت النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف النصر بصفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025. ميسي المرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي، يمكن أن يسير على تلك الخطى حسب العديد من وسائل الإعلام التي تطرقت إلى عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.

ويبقى الجانب الرياضي أبرز الأسئلة المطروحة: هل سيعزل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات، نفسه في البطولة السعودية قبل عام واحد على بطولة كوبا أميركا (كأس أميركا الجنوبية) 2024 والتي قد تكون آخر مسابقة دولية له في مسيرته الاحترافية؟

العودة إلى برشلونة سيكون لها نكهة مختلفة تمامًا بالنسبة إلى "البرغوث" الذي سيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديز المدرب الحالي للنادي الكاتالوني.

ستكون قصة رائعة بالنسبة إلى ميسي لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة تحت ضغط الميزانية. لا يزال النادي الكاتالوني ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على "الخطة الاقتصادية" التي قدمها لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى احتمال عودة ميسي.

من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى. ميسي قريب من القلوب، لكنه بعيد جدا عن النادي.

تظهر هذه الفرضية بشكل أقل كثيرا ولكنها موجودة: إنتر ميامي، في ولاية فلوريدا، في الدولي الأميركي للمحترفين الذي لطالما جلب نجوم أميركا الجنوبية في نهاية مسيرتهم الاحترافية، مثل البرازيلي بيليه، مواطنه كاكا، الأرجنتيني غونزالو هيغوين أو حاليًا البرازيلي الآخر دوغلاس كوستا.

يقدم هذا الخيار ميزة تقريب العائلة الأرجنتينية إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد النجم الأرجنتيني نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.

على الرغم من أنه أقل شهرة من البطولات الأوروبية الكبرى، إلا أن الدوري الأميركي للمحترفين هو أيضًا بطولة ذات مستوى أعلى بكثير من البطولة السعودية، وقد يكون حلا مثاليا بالنسبة إلى ميسي. الأيام القليلة القادمة ستخبرنا.