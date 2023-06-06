إدارة باريس سان جيرمان أبلغت غالتييه بقرار إقالته

تناولت الصحف اسم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان لخلافة غالتييه في منصبه مشيرة إلى أنه بات أولوية للمالكين القطريين للنادي على أن يكون مساعده نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998

أبلغت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدربها كريستوف غالتييه بقرار إقالته من منصبه؛ حسبما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات الثلاثاء.

وأكد المصدر بأن مستشار كرة القدم في نادي العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس أبلغ غالتييه بهذا القرار، مؤكدا بذلك تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية عدة الثلاثاء.

ودخل الطرفان حاليا مفاوضات على إجراءات الرحيل.

وتناولت الصحف اسم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان لخلافة غالتييه في منصبه مشيرة إلى أنه بات أولوية للمالكين القطريين للنادي على أن يكون مساعده نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998 في صفوف منتخب بلاده.

وكان ناغلسمان قد أقيل بشكل صادم من منصبه مدربا لبايرن ميونخ في منتصف الدوري الألماني على الرغم من سجل أكثر من جيد على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري.

وكان غالتييه (56 عاما) قد أشار في المؤتمر الصحافي إثر خسارة فريقه أمام كليرمون فيران 2-3 في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي السبت الماضي، بأنه سيجتمع بمسؤولي سان جيرمان في مطلع الأسبوع الحالي وهو ما حصل الثلاثاء.

ودفع غالتييه الذي تم تزكيته الصيف الماضي من قبل كامبوس بالذات، بعد أن عملا سويًا في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم، حيث تعرض فريقه لعشر هزائم منذ مطلع العام الحالي. كما خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بالخسارة أمامه ذهابا وإيابا، ومن مسابقة كأس فرنسا أيضا، في حين اكتفى بإحراز لقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشر لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.