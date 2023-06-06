بوروسيا دورتموند يتعاقد مع الجزائري بن سبعيني

ووصل الدولي الجزائري إلى غلادباخ في صيف العام 2019 من رين الفرنسي وسجل للفريق الألماني 25 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 113 مباراة.

انضم الظهير الأيسر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، إلى بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة انتقال حر حتى العام 2027؛ حسبما أعلن الأخير.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل في بيان "رامي لاعب في أوج عطاءاته... في محادثاتنا معه، رأينا رغبة غير مشروطة في اللعب من أجل الألقاب مع بوروسيا دورتموند".

ويصل بن سبعيني (28 عامًا) إلى وصيف بطل ألمانيا بعد قرار بوروسيا مونشنغلادباخ عدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وتابع كيهل "لقد اكتسب الكثير من الخبرة المحلية والدولية في الدوري الألماني والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، علاوة على ذلك فهو جزء لا يتجزأ من المنتخب الوطني في بلاده".

ووصل الدولي الجزائري إلى غلادباخ في صيف العام 2019 من رين الفرنسي وسجل للفريق الألماني 25 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 113 مباراة.

وقال في بيان "أعرف ما هي إمكانات دورتموند وأعرف أننا كفريق سنبني على النصف الثاني من موسم 2022-2023".

وتابع "أتوق لأصبح جزءا من دورتموند، لألعب من أجل الالقاب ولأختبر هذه الاجواء المميزة في دورتموند".

وسيحل بن سبعيني بدلا من البرتغالي رافايل غيريرو الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم.

وحقق الظهير الأيسر لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع الجزائر وفي رصيده ستة أهداف في 53 مباراة دولية.

وفشل دورتموند في إنهاء سطوة بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا وتحقيق لقبه الأول منذ 2012، بتعادله في المرحلة الأخيرة على أرضه ضد ماينز ليحل وصيفًا بفارق الأهداف عن النادي البافاري.