ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي

حسم ميسي قراره بشأن وجهته القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي بدءا من الموسم القادم.

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.

وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين "لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، ليس لدي (الصفقة) مختومة بنسبة 100% أو ربما هناك شيء متبقي للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

قال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وأضاف "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أم أل أس لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف قائلا "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".