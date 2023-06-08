بطولة إنجلترا: ليفربول يضم الأرجنتيني ماك أليستر

تعاقد ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، مع لاعب الوسط الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، بطل مونديال قطر 2022، من دون أن يذكر مدة العقد أو قيمته.

وكشفت الصحف المحلية أن ماك أليستر وقع عقدًا لمدة خمس سنوات وأن ليفربول دفع البند الجزائي المقدر بـ35 مليون جنيه للحصول على خدماته.

وكان ماك أليستر عنصرًا مؤثرًا في صفوف برايتون وساهم في انتزاع الفريق الجنوبي الساحلي بطاقة المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخه، وتحديدًا في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كما تألق في صفوف منتخب بلاده المتوج بكأس العالم.

وقال ماك أليستر (24 عامًا) لموقع ليفربول الرسمي "إنه شعور رائع. إنه حلم تحقق، أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا وأتطلع قدمًا للبدء. أريد المشاركة في أول حصة تدريبية استعدادًا للموسم الجديد، وبالتالي أنا سعيد لأن جميع الأمور أنجزت".

وأضاف أنه "عشت عامًا رائعا مع تتويجنا بكأس العالم وما حققناه في صفوف برايتون. لكن منذ إحراز المونديال، قلت في نفسي إني أريد إحراز المزيد من الألقاب، وأعتقد أن هذا النادي سياعدني في تحقيق ما أصبو إليه".

وانضم ماك أليستر إلى برايتون قادمًا من أرخنتينوس جونيور الأرجنتيني قبل أن يعار إلى بوكا جونيورز. خاض أول مباراة رسمية له في الدوري الإنجليزي الممتاز في آذار/ مارس عام 2020 ودافع عن ألوان برايتون في 112 مباراة مسجلا 20 هدفًا ونجح في 9 تمريرات حاسمة.

أما مدرب ليفربول الألماني، يورغن كلوب، فقال "لقد أضفنا إلى فريقنا لاعبًا موهوبًا، ذكيًا ويملك فنيات عالية وهذا خبر رائع بالفعل".