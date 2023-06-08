وست هام ينال لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية

نال وست هام لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية عقب فوزه على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد في نهائي احتضنه ملعب "فورتونا أرينا" بتشيكيا.

نال وست هام يونايتد الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، عقب فوزه على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد في نهائي احتضنه ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ.

قدم الفريقان شوطا أول دون مستوى التطلعات، عرف سيطرة نسبية أكبر على الكرة من جانب فيورنتينا الذي تمكن من تسجيل هدف أبيض ألغاه الحكم بعد التأكد من تقنية "الفار" التي أثبتت وجود حالة تسلل على الصربي لوكا يوفيتش قبل تسديده الكرة في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني، تحسن الأداء كثيرا من الناحية الهجومية ونجح وست هام في افتتاح باب التسجيل عبر الجزائري سعيد بن رحمة الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء، احتسبها الحكم في الدقيقة 62 بعد لمسة يد على كريستيانو بيراغي، إلى هدف أول في اللقاء.

رد فيورنتينا جاء سريعا من هجمة سريعة وصلت الكرة منها إلى الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس الذي مررها برأسه إلى جياكومو بونافينتورا ليضعها ببراعة عن يمين أريولا حارس مرمى وست هام هدفا منح به التعادل لفريقه عند الدقيقة 67.

واستطاع جارود بوين أن يخطف الفوز لوست هام بهدف ثان قاتل أحرزه في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة مستغلا تمريرة من البرازيلي باكيتا وضعته في انفراد تام بالمرمى البنفسجي قبل أن يُسدد بثقة في الشباك.

وبهذا، حصد وست هام لقبه الأوروبي الثاني بعد تتويجه بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1965 على حساب ميونخ 1860 الألماني بهدفين نظيفين.

وكان روما الإيطالي هو من حصد لقب النسخة الأولى من المسابقة الأوروبية التي انطلقت الموسم الماضي بعدما تغلب على فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ وحيد.