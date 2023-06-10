دياز يعود إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته لميلان

انتقل دياز إلى صفوف ريال مدريد في كانون الثاني/يناير 2019 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفاز معه بالدوري الإسباني في ذلك الموسم، قبل إعارته للنادي الإيطالي في أيلول/سبتمبر 2020

أعلن نادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني السبت أن لاعب وسطه المهاجم إبراهيم دياز سيعود إلى صفوفه بعدما لعب على سبيل الإعارة لمدة ثلاثة مواسم مع ميلان الإيطالي.

وتوج الشاب الإسباني (23 عاما) بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وبلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانتقل دياز إلى صفوف ريال مدريد في كانون الثاني/يناير 2019 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفاز معه بالدوري الإسباني في ذلك الموسم، قبل إعارته للنادي الإيطالي في أيلول/سبتمبر 2020 وسجل مع الأخير 18 هدفًا في مختلف المسابقات.

وبدأ دياز المولود في مدينة ملقة في الثالث من آب/أغسطس 1999، مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي في سن 17 عامًا، وتوج معه بلقب بطل إنجلترا عام 2018.