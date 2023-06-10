مباشر | نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (1-0) إنتر ميلان

يتنافس مانشستر سيتي وإنتر ميلان على لقب دوري أبطال أوروبا، إذ يسعى الأول لإحرازه للمرة الأولى في مسيرته بينما الآخر للمرة الرابعة في مسيرته.

يلتقي فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي على ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح السيتي إلى إحراز البطولة الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته وتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى إنتر ميلان إلى حصد البطولة للمرة الرابعة في مسيرته بعدما كانت المرة الأخيرة التي حصدها في موسم 2009-2010.

أحداث الشوط الأول:

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي (0-0) بين الفريقين، إذ سنحت عدة فرص تهديفية إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 59: بطاقة صفراء للاعب إنتر ميلان نيكولو باريلا.

دقيقة 68: هدف لمانشستر سيتي بواسطة اللاعب رودريغو هيرنانديز.