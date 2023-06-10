نابي كيتا يرحل عن ليفربول إلى الدوري الألماني

سبق لنابي كيتا اللعب في الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ لموسمين قبل أن ينضم إلى ليفربول عام 2018.

أعلن فريق فيردر بريمن أن لاعب خط الوسط الغيني، نابي كيتا، سيرحل عن صفوف ليفربول في صفقة انتقال حر لينضم إلى صفوفه.

ويغادر كيتا صفوف الريدز بعد خمس سنوات قضاها مع فريق فاز بكل جائزة كبرى في كرة القدم الإنجليزية حيث فاز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، ودوري أبطال أوروبا العام السابق عليه، وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكأس الرابطة.

تلك ليست المرة الأولى التي يشارك فيها لاعب الوسط الغيني في الدوري الألماني، إذ سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ لموسمين قبل أن ينضم إلى ليفربول عام 2018.

وشارك مع ليفربول في 13 مباراة فقط هذا الموسم نتيجة تعرضه لسلسلة من الإصابات.