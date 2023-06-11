إنتر ميلان يستهدف ضم أحد لاعبي برشلونة المنبوذين

كشفت "موندو" أن كيسي طلب من برشلونة البقاء للموسم المقبل، لكن ردت عليه الإدارة بأنه لن يحصل على دقائق في المباريات إذا رفض الرحيل.

يسعى برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى إبرام صفقة تبادلية في ظل رغبة الأخير بالحصول على خدمات أحد نجوم الأول في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يجتمع إنتر ميلان مع برشلونة الأسبوع القادم لمناقشة صفقة لاعب وسط الأخير، فرانك كيسي، حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويسعى الإنتر إلى ضم كيسي من خلال صفقة تبادلية، وقد عرض أسماء مثل مارسيلو بروزوفيتش ودينزيل دومفريس وخواكين كوريا للانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بروزوفيتش أكثر لاعب محبوب في برشلونة من القائمة المعروضة، كما تابعه مسؤولو البارسا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه حتى الآن يفضل برشلونة بيع كيسي وليس انتقاله عبر صفقة تبادلية.

وكشفت "موندو" أن كيسي طلب من برشلونة البقاء للموسم المقبل، لكن ردت عليه الإدارة بأنه لن يحصل على دقائق في المباريات إذا رفض الرحيل.

وسيكون انتقال كيسي إلى إنتر بمثابة خيانة، لأنه ارتدى قميص منافسه ميلان لمدة 5 مواسم، قبل التوقيع مع برشلونة.