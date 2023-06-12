ديوكوفيتش يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

يضيف ديوكوفيتش الآن إلى الرقم القياسي الذي احتفظ به بالفعل لأسابيع عديدة في صدارة التصنيف منذ إنشاء النظام المحوسب قبل نصف قرن.

عاد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الأول في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة يوم الأحد ليحقق رقما قياسيا في بطولات الرجال بحصد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

يحل ديوكوفيتش بهذا محل الإسباني كارلوس ألكاراز في صدارة التصنيف بعد فوزه عليه في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ويضيف ديوكوفيتش الآن إلى الرقم القياسي الذي احتفظ به بالفعل لأسابيع عديدة في صدارة التصنيف منذ إنشاء النظام المحوسب قبل نصف قرن.

في الوقت نفسه، سمحت بطولة فرنسا المفتوحة للنجمة البولندية إيغا شفونتيك بالحفاظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات على الصعيد العالمي، بعدما حافظت على لقب البطولة بينما كانت تواجه تهديدا من المصنفة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا.

حصلت شفونتيك على لقبها الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة خلال أربع سنوات، ورابع لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها بنتيجة 6-2 و5-7 و6-4 على التشيكية كارولينا موكوفا يوم السبت.

وتتصدر شفونتيك تصنيف لاعبات التنس على مستوى العالم منذ الأول من أبريل/نيسان 2022 عندما شغلت المركز عقب اعتزال الأسترالية آشلي بارتي.