ريال مدريد يستهدف ضم بديل بنزيمة من الدوري الألماني

يُتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة شرسة على الصفقة من بعض كبار أوروبا، حيث يسعى كل من بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد وتشيلسي أيضا لضم الدولي الفرنسي.

يستهدف ريال مدريد الإسباني ضم بديل للنجم الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

ويسعى الفريق الملكي إلى ضم نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، كولو مواني، في ظل تمسك توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين بكل من المهاجمين هاري كين وكاي هافيرتز على الترتيب؛ حسبما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقدم اللاعب الفرنسي أداء مميزا مع فرانكفورت خلال الموسم المنصرم، إذ أحرز 15 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني.

ويُتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة شرسة على الصفقة من بعض كبار أوروبا، حيث يسعى كل من بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد وتشيلسي أيضا لضم الدولي الفرنسي.

في المقابل، قالت "بيلد" إن فرانكفورت لن يتنازل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مواني.