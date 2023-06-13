ريال مدريد يضع شرطا لضم نجم تشيلسي

كتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "يحظى هافيرتز بتقدير كبير من أنشيلوتي، لكن لا توجد أي خطط لدى ريال مدريد لإنفاق 60 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات التي طلبها تشيلسي".

وضع فريق ريال مدريد الإسباني شرطا مقابل التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، كاي هافيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث الفريق الملكي عن بديل للفرنسي كريم بنزيمة الذي رحل عن صفوفه إلى الدوري السعودي وتحديدا اتحاد جدة.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "هافيرتز يحظى بإعجاب كبير من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي".

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "يحظى هافيرتز بتقدير كبير من أنشيلوتي، لكن لا توجد أي خطط لدى ريال مدريد لإنفاق 60 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات التي طلبها تشيلسي".

وأضاف "المفاوضات متوقفة حاليا، لكن يمكن أن تعود من جديد إذا خفض تشيلسي من مطالبه المالية".

يذكر أن هافيرتز انضم لتشيلسي في صيف 2020، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.