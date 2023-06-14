بطولة هولندا: أياكس يعيّن موريس ستاين مدربا

توصّل أياكس أمستردام الهولندي الى اتفاق مع نادي سبارتا روتردام للتعاقد مع مدربه موريس ستاين، لثلاث سنوات، بحسب ما أعلن الأربعاء على موقعه الرسمي.

قال مدير الكرة في فريق العاصمة الألماني، سفن ميسلينتات، "يحمل موريس معه خبرة 20 سنة في عالم التدريب الاحترافي، بينها 10 سنوات كمدرب رئيس. مع كل الأندية التي عمل لها، فاقت نتائجه التوقعات".

واكتفى أياكس، بطل هولندا 36 مرّة (رقم قياسي)، بمركز ثالث مخيّب الموسم الماضي بفارق 13 نقطة عن فينورد روتردام البطل وست عن أيندهوفن الوصيف، بقيادة ألفريد شرويدر المقال في كانون الثاني/ يناير، ثم جون هايتينغا الذي لم يُمدّد عقده.

بدأ ستاين (49 عاما) مشواره التدريبي مع أدو دن هاغ بين 2011 و2014 ثم انتقل إلى فنلو حتى 2019.

ترك البلاد في 2019 متجها إلى الإمارات العربية المتحدة لتدريب نادي الوحدة أبو ظبي، لكن مشواره لم يكن طويلا فأقيل بشكل مفاجئ بعد خسارتين في أول ثلاث مباريات، فأشرف بعدها على فريقه السابق بريدا حتى 2021، ثم قاد سبارتا روتردام في الموسم المنصرم إلى مركز سادس مفاجئ في الدوري الهولندي لكرة القدم وبلغ الملحق المؤهل إلى البطولات الأوروبية.