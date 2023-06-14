غوندوغان يجبر برشلونة على الانتظار

يعتمد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على غوندوغان في التشكيل الأساسي باستمرار، ويتمسك ببقائه مع الفريق.

ينتظر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلكاي غوندوغان، عرضا من فريقه لمقارنته بعرض فريق برشلونة الإسباني قبيل حسم مصيره سواء إن كان بالبقاء أو الرحيل عن ملعب "الاتحاد".

ومن المزمع أن ينتهي عقد غوندوغان مع السيتي في نهاية الشهر الجاري، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة سبق وقدم عرضا لضم غوندوغان مجانا.

وأضافت أن "عرض برشلونة كانت مدته 3 مواسم، وهو الأمر الذي كان يأمله النجم الألماني، ولم يصل إليه من ناديه الإنجليزي".

وتابعت "مع ذلك، فإن غوندوغان ينتظر عرضًا محسنًا من مانشستر سيتي، لمقارنته بعرض برشلونة، قبل اتخاذ القرار النهائي".

ويعتمد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على غوندوغان في التشكيل الأساسي باستمرار، ويتمسك ببقائه مع الفريق.

وينتظر برشلونة قرار غوندوغان سواء بالتجديد مع السيتي أو الرحيل مجانًا، من أجل غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

ولا يرغب برشلونة في التعاقد مع بديل، قبل أن يحسم غوندوغان موقفه، حتى لا يفقد فرصة ضم النجم الألماني مجانا، حال رحيله عن مانشستر سيتي.