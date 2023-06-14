مبابي: سعيد في البقاء مع سان جيرمان الموسم القادم

كان مبابي قد أشار في بيان لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

أكّد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بأنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريقه باريس سان جيرمان مؤكدا بأنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال إلى ريال مدريد" وذلك في حديث مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية الأربعاء.

وقال مبابي (24 عاما) خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين "كل ما في الأمر بأنني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد العقد لكنني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".

وآسف مبابي خلال المقابلة لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي بقوله "إنه على الأرجح افضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس سارا عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله".

وأضاف "نحن نتكلم عن ميسي: يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وكان مبابي قد أشار في بيان لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتبارا من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهيا".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبدا هذه النقطة مجددا مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوما للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجانا في غضون عام، لذلك يمكن لسان جيرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلا من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.