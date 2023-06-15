مصر تتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا

لحقت مصر بركب المتأهلين إلى نهائيات أمم إفريقيا عقب فوزها على غينيا بهدفين لواحد ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

بلغ منتخب مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم رسميا عقب فوزه على نظيره الغيني بهدفين لواحد، الأربعاء، على ملعب "مراكش الكبير" في المغرب ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

واستغل سيرهو غيراسي خطأ في دفاع "الفراعنة" ومنح التقدم للمنتخب الغيني في الدقيقة 26، غير أن محمود حسن تريزيغيه أدرك التعادل لمصر عند الدقيقة 42 بعد تمريرة من محمد صلاح.

ونجح مصطفى محمد في قلب النتيجة لصالح المنتخب المصري عند الدقيقة 79 إثر تمريرة مميزة من تريزيغيه ترجمها مهاجم نانت الفرنسي إلى هدف ثان جميل.

وبهذا انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات، بينما ظل المنتخب الغيني عند 9 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي مالاوي وإثيوبيا بالمركزين الثالث والرابع تواليا بـ3 نقاط لكل منهما.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات القارة السمراء في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل بضيافة كوت ديفوار، حيث تأهلت إلى العرس الإفريقي منتخبات السنغال حامل اللقب، وتونس، والمغرب، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، إلى جانب مصر والدولة المنظمة، في انتظار 16 منتخبا آخرين ستُحدد هويتهم في الجولة الختامية.