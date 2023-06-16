تركيا تحصد 3 ميداليات في بطولة أوروبا للسيدات

حصدت تركيا 3 ميداليات في بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما المقامة في ألبانيا.

حصدت المصارعات التركيات 3 ميداليات إحداها ذهبية في منافسات اليوم الرابع من بطولة أوروبا للمصارعة تحت 17 عاما المقامة في ألبانيا.

وقال الاتحاد التركي للمصارعة في بيان، الخميس، إن الرياضية دويغو غان توّجت ببطولة أوروبا في وزن 65 كيلوغراما بعد تغلبها على منافستها المستقلة مارغريتا سالنازارين.

وفي وزن 43 كيلوغراما، فشلت يغمور قره باجاق في الفوز على منافستها المستقلة ألكساندرا بيرزوفسكايا، ونالت الميدالية الفضية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى حصد نيل أكتاش برونزية وزن 49 كيلوغراما بعد فوزها على منافستها البولندية مايا ميلينا ماجدانسكا.

وانطلقت البطولة في 12 حزيران/ يونيو الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.