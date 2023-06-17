راموس يحسم موقفه من اللعب في الدوري السعودي

استبعد راموس إمكانية الانتقال واللعب في الدوري السعودي، وذلك بعدما كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

حسم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، موقفه من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم بعدما طرح اسمه للانتقال إليه؛ حسبما أوردت تقارير صحفية.

وكان راموس قد أعلن مطلع حزيران/ يونيو الجاري رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم بنهاية عقده.

وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع قائد ريال مدريد السابق، على رأسها إشبيلية الذين استفسروا عن إمكانية عودته للفريق.

وأضاف البرنامج، أن إشبيلية ليس الفريق الوحيد الذي استفسر عن ضم راموس؛ حيث أبدت بعض الأندية الإيطالية أيضا اهتمامها بتعزيز خطوطها من خلال ضم مدافع "بي إس جي".

من ناحية أخرى، أوضح البرنامج، أن الانتقال للسعودية، هو أمر مستبعد حاليا بالنسبة لراموس، مضيفة أن ذلك يعود لأسباب عائلية.