ريال مدريد يحسم صفقة خليفة بنزيمة

جدير بالذكر أن خوسيلو هو أحد ناشئي ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول لعدة دقائق في عهد المدير الفني الأسبق جوزيه مورينيو.

حصل ريال مدريد الإسباني على توقيع خليفة الفرنسي كريم بنزيمة الذي رحل للعب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الفريق الملكي مهاجم إسبانيول، خوسيلو، بشكل رسمي؛ حسبما ذكر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على "تويتر".

وسينضم خوسيلو إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى حزيران/ يونيو 2024 مقابل 500 ألف يورو لإسبانيول؛ وفقا لرومانو.

وأضاف أنه "يوجد خيار شراء غير إلزامي مقابل 1.5 مليون يورو، وسيقوم خونسيلو بتقليل راتبه.

وكان ريال مدريد قد أبرم 3 صفقات من خلال تعاقده مع اللاعبين فران غارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام.

ويتواجد خوسيلو حاليا مع منتخب إسبانيا، وسجل هدف الانتصار القاتل على إيطاليا، ليصعد بالماتادور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة كرواتيا.

جدير بالذكر أن خوسيلو هو أحد ناشئي ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول لعدة دقائق في عهد المدير الفني الأسبق جوزيه مورينيو.

وكان ريال مدريد قد ارتبط بعدد من المهاجمين خلال الفترة الماضية، لتعويض رحيل بنزيمة، ويتصدرهم لاوتارو مارتينيز وهاري كين وفيكتور أوسيمين.