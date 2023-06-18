أتلتيكو يتراجع عن ضم أمرابط ويمهد الطريق أمام برشلونة

بدأ أتلتيكو مدريد في البحث عن لاعبي وسط ملعب آخرين، غير أمرابط الذي يلقى اهتمامًا من جانب برشلونة.

انسحب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من سباق التعاقد مع اللاعب المغربي، سفيان أمرابط، بعدما كان قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته.

ومهد أتلتيكو طريق برشلونة نحو لاعب فيورنتينا الإيطالي بعد أن تراجع "البلوغرانا" عن إتمام الصفقة؛ حسبما ما أوردت شبكة "ريليفو" الإسبانية.

وأشارت الشبكة إلى أن أتلتيكو بدأ في البحث عن لاعبي وسط ملعب آخرين، غير أمرابط الذي يلقى اهتمامًا من جانب برشلونة.

وحدد فيورنتينا 30 مليون يورو، للموافقة على رحيل أمرابط، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2024.

وكان المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، قد أعلن أن أمرابط سينتقل لناد جديد قريبا، لذلك استبعده من معسكر منتخب أسود الأطلس، خوفا من تعرضه لأي إصابة.

وغاب أمرابط عن مباراة السبت التي انهزم فيها منتخب المغرب 2-1 من جنوب إفريقيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.