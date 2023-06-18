توتنهام يتعاقد بشكل دائم مع نجم يوفنتوس

قال توتنهام في بيان "يسعدنا أن نعلن التوقيع الدائم لديان كولوسيفسكي من يوفنتوس".

حسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السبت صفقة الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الإيطالي بعدما قرر التعاقد معه حتّى العام 2028، بحسب ما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي.

ولعب كولوسيفسكي على سبيل الإعارة مع توتنهام خلال الأشهر الـ18 الأخيرة بعدما كان قد انتقل إلى صفوفه في كانون الثاني/ يناير 2022، منهيا موسمه الأول في المركز الرابع في البريمييرليغ.

ولكن أول موسم كامل له مع نادي شمال لندن كان أقل نجاحا حيث سجل هدفين فقط في 37 مباراة، كما لاحقته لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب.

قال توتنهام في بيان "يسعدنا أن نعلن التوقيع الدائم لديان كولوسيفسكي من يوفنتوس".

وأضاف "بعد انضمامه إلى النادي قادما من الدوري الإيطالي في كانون الثاني/يناير 2022، على سبيل الإعارة المبدئية لمدة 18 شهرا، وقّع اللاعب الدولي السويدي عقدا يستمر حتى عام 2028".

وفقا للتقارير، سيدفع توتنهام 30 مليون يورو (33 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاما. وهي أول صفقة يجريها توتنهام منذ أن تولى المدرب الاسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو مهامه الفنية في النادي.