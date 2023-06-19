تيبو كورتوا يغيب عن مباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا

يغيب حارس مرمى المنتخب البلجيكي، تيبو كورتوا، عن مباراة منتخب بلاده في تصفيات بطولة أمم أوروبا وسط أنباء عن خلاف حول شارة القيادة.

غادر كورتوا المعسكر التدريبي لمنتخب بلجيكا قبل المباراة التأهيلية للبطولة أوروبا العام المقبل وسط تقارير إعلامية محلية تفيد بشعور حارس ريال مدريد بالإحباط بسبب عدم حمل شارة القيادة في المباراة السابقة.

وأكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للأسوشيتدبرس أن كورتوا غادر المعسكر، وسيغيب عن مباراة الثلاثاء أمام إستونيا، لكنه لم يذكر سببا لغيابه.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، أن كورتوا الذي خاض المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع النمسا، يوم السبت، أصيب بخيبة أمل بسبب تعامل المدرب، دومينيكو تيديسكو، في ملف شارة القيادة.

ووسط غياب لاعب وسط مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، الذي لم يشارك في مباراة النمسا بعد تعرضه لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أعطى تيديسكو شارة القيادة للمهاجم روميلو لوكاكو، والذي سجل هدف التعادل لبلجيكا.

وذكرت صحيفة (هيت نيو وسبلاد) أن كورتوا الذي لعب 102 مباراة دولية مع بلجيكا، كان منزعجا من القرار، ولم يحضر عندما اجتمع اللاعبون مرة أخرى في فندق الفريق للتحضير لمباراة إستونيا.