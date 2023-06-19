زياش على وشك اللعب بجوار رونالدو في الدوري السعودي

سيحصل تشيلسي الإنجليزي على رسوم مقابل انتقال لاعبه زياش إلى النصر السعودي، ومن المتوقع أن تبرم الصفقة هذا الأسبوع.

اقترب نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب المغربي مع "البلوز" في صيف 2025، إلا أنه يريد خوض تجربة جديدة بالموسم القادم.

وبات فريق النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية للتعاقد، ويجري حاليا الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد؛ حسبما قال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو.

وأضاف أن "تشيلسي سيحصل على رسوم مقابل انتقال زياش إلى النصر، ومن المتوقع أن تبرم الصفقة هذا الأسبوع".

ويضم النصر بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قد يكون عامل جذب لعدد من النجوم في أوروبا من أجل القدوم إلى الدوري السعودي.

يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.