جيرارد يرفض عرضا للتدريب في الدوري السعودي

قال جيرارد لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 الإثنين "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به".

قال أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد بأنه رفض عرضا لتدريب نادي الاتفاق السعودي.

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ أن أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنجليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونشرت الصحف السعودية والإنجليزية صورا لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع حزيران/يونيو، وتحديدا إلى مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير أن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل.

وقال جيرارد لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 الإثنين "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به".

وأضاف "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاما) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، قد دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.

وانتقل إلى أستون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.