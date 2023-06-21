انتقال ميسي إلى الدوري الأميركي.. تفاصيل جديدة

سيكون موعد ظهور ميسي الأول في الدوري الأميركي يوم 21 تموز/ يوليو القادم، فيما من المزمع أن يوقع على عقد حتى نهاية موسم 2025 مع خيار التمديد لغاية عام 2026.

يتوقع أن يشارك ليونيل ميسي في أول مباراة له في الدوري الأميركي مع إنتر ميامي يوم 21 تموز/ يوليو القادم في مباراة على أرض الفريق.

وقال مالك النادي خورخي ماس لوسائل إعلام الإثنين إن ناديه وميسي اتفقا على شروط وينهيان الأعمال الورقية والتأشيرة. وأكد الفريق تفاصيل محددة الثلاثاء من بينها أن ميسي سيوقع عقدا حتى نهاية موسم 2025 مع خيار الاستمرار حتى 2026.

وستكون قيمة عقد ميسي 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار كل عام، وفق ما قاله الفريق الثلاثاء. ولا يمكنه التوقيع حتى تموز/ يوليو بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان ميسي (35 عاما) قد أعلن يوم 7 حزيران/ يونيو انضمامه لميامي. وستكون أول مباراة له في فورت لوديرديل أمام كروز أزول في كأس الدوريات.

وأكد الفريق الثلاثاء أيضا أنه سيزيد سعة ملعب "دي آر في بي إن كيه" بثلاثة آلاف مقعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليتسع لنحو 22 ألف شخص.

وقال ماس لميامي هيرالد "أعتقد أنه سيكون هناك دائما مرحلة ما قبل وما بعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة. لدي اعتقاد راسخ بقوة بأننا نستطيع أن نخلق في أميركا الشمالية والولايات المتحدة إن لم يكن أعظم دوري، فهو واحد من أعظم دوريين في العالم. لا أستطيع أن أصف مدى ضخامة هذا الإعلان".