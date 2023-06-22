برشلونة يستهلّ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني على أرض خيتافي

تقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 تشرين الأول/ أكتوبر ضمن المرحلة الحادية عشرة، وإيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية أسبوع 21 نيسان/ أبريل

يستهلّ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة مضيفه خيتافي في نهاية الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس، بموجب جدول مباريات موسم 2023-2024 الذي أصدره الاتحاد الإسباني للعبة، اليوم الخميس.

وكان الفريق الكاتالوني، قد تُوِّج بطلا في نهاية الموسم الفائت وذلك للمرة الاولى منذ عام 2019.

يذكر أن فريق المدرب تشافي هرنانديس سيخوض مبارياته "البيتية"، وأولها في الدوري أمام قادش في أسبوع 20 آب/ أغسطس، طوال الموسم المقبل على ملعب لويس كومبانيس، وهو الملعب الذي كان مسرحا للألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة عام 1992 والواقع على تلة مونتجويك، وذلك لأن ملعب كامب نو يشهد، إعادة ترميم هامة بدأت في الأول من حزيران/ يونيو، ومن المتوقع أن تنتهي بعد ثلاث سنوات.

أما ريال مدريد الذي حلّ ثانيًّا الموسم الماضي، وإحرز مسابقة الكأس، فيحل ضيفا على أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، غرناطة العائد، إلى مصاف أندية النخبة.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 تشرين الأول/ أكتوبر ضمن المرحلة الحادية عشرة، وإيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية أسبوع 21 نيسان/ أبريل في المرحلة الثانية والثلاثين، فيما ينتهي الدوري في نهاية أسبوع 26 أيار/ مايو 2024.

برنامج مباريات المرحلة الأولى:

ألميريا - رايو فايكانو

أتلتيك بلباو - ريال مدريد

أتلتيكو مدريد - غرناطة

سلتا فيغو - أوساسونا

إشبيلية - فالنسيا

لاس بالماس - مايوركا

خيتافي - برشلونة

فياريال - ريال بيتيس

قادش - ألافيس