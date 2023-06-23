هل قررت السعودية عدم التقدم بطلب لتنظيم مونديال 2030؟

مصادر مطلعة على الشأن الرياضي رأت أنه "بعد دراسة تفصيلية، أدركت السعودية، صعوبة التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب".

أفادت مصادر صحافية متخصصة بالشأن الرياضي بأن السعودية واليونان ومصر قررت عدم التقدم بطلب لتنظيم نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2030.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تواصل مسؤولون سعوديون مع نظرائهم في اليونان ومصر، لإخبارهم بنية الانسحاب من السباق، بسبب قوة الملف المشترك الذي يضم إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأضافت الصحيفة أنه "بعد دراسة تفصيلية، أدركت السعودية، صعوبة التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب".

ولغاية الآن، لم يترشح لاستضافة مونديال 2030، سوى الملف المشترك لأميركا الجنوبية، والذي يضم دول الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي وباراغواي.

وسيجري الإعلان عن الملف الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2030 في أيلول/ سبتمبر 2024.

ومن المزمع أن تنظم النسخة المقبلة في العام 2026، في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.