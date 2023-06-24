الهلال السعودي يضم البرتغالي نيفيز

كشف الهلال أن العقد الذي جرت مراسم توقيعه في العاصمة الفرنسية باريس يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع قائد وولفرهامبتون الإنجليزي ولاعب وسط المنتخب البرتغالي، روبن نيفيز، في صفقة قياسية.

ونشر النادي الاكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيه ابن الـ26 عامًا بقميص النادي مرفقًا بعبارة "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

وأشار وولفرهامبتون عبر موقعه إلى أن قائده سينضم إلى الهلال "بصفقة قياسية للنادي" الإنجليزي مقدّرة بـ47 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية.

وكشف الهلال أن العقد الذي جرت مراسم توقيعه في العاصمة الفرنسية باريس يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

ووصل نيفيز إلى وولفرهامبتون عام 2017 قادمًا من بورتو وبات ركيزة مع الذئاب الذي خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.

ولكن على عكس الانتقالات الأخيرة للاعبين في نهاية مسيراتهم الاحترافية، لا يزال نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا في ريعان شبابه، وكان برشلونة الإسباني قد أبدى لفترة طويلة اهتمامه به.

وقال في مقطع فيديو وداعي لوولفرهامبتون "عشنا آلاف اللحظات التي ستبقى إلى الأبد. يا له من مشوار ... شكرًا لكل شخص عملت إلى جانبه، كل لحظة كانت لا تُنسى".

وتابع وهو يذرف الدموع "أن أصبح القائد في العام الأخير جعلني فخورًا جدًا".

وساهم نيفيز في صعود الفريق من دوري "تشامبيونشيب" إلى الدوري الممتاز بعد عام من انضمامه إلى صفوفه ثم إلى المركز السابع في الدوري الممتاز في العاميين التاليين.

وبلغ وولفرهامبتون أيضًا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2020، لكنه عانى الأمرين الموسم المنصرم وأنهاه في المركز الثالث عشر.