دونا فيكيتش تلاعب بيترا كفيتوفا في بطولة برلين المفتوحة للتنس

تلعب دونا فيكيتش أمام بطلة ويمبلدون لمرتين بيترا كفيتوفا في نهائي بطولة برلين المفتوحة لكرة المضرب (تنس) بعد فوز الاثنتين مرتين.

تغلبت فيكيتش على ماريا ساكاري ستة - أربعة وسبعة - ستة (8) في نصف النهائي بعد أن هزمت إلينا أفانيسيان ستة - اثنين وسبعة - ستة (0) في مباراة ربع النهائي التي كانت قد تأجلت بسبب الأمطار.

وكانت مباراة الجمعة في ملعب أخضر في برلين قد تأجلت بسبب الأمطار إلى السبت.

وتغلبت المصنفة السادسة ساكاري على ماركيتا فوندروسوفا سبعة - ستة (7) وستة – واحد، لكنها لاحقا لم تتمكن من هزيمة إصرار فيكيتش في نصف النهائي. وحظيت المصنفة الثالثة والعشرين الكرواتية على نقطتها الرابعة في المباراة لتفوز بعد ساعتين و16 دقيقة وتتقدم لثاني نهائي لها خلال الموسم. وهذه أول مباراة لها في ملعب أخضر خلال أربع سنوات.

هزمت كفيتوفا كارولين غارسيا ستة - أربعة، وسبعة- ستة (3) ثم أنهت مسيرة إيكاترينا الكسندروفا التي تضمنت فوزا دون هزيمة في سبع مباريات على التوالي بفوز نصف النهائي ستة - ثلاثة وستة - أربعة لتتأهل للنهائي الثاني والأربعين في مسيرتها.

وكانت الكسندروفا هي الوحيدة بين اللاعبات الأربع في نصف النهائي التي لم تلعب مرتين بعد انسحاب رفيقتها الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا من ربع النهائي بسبب إصابة بالفخذ الأيسر.