بيريز يختار مرشحه الأبرز لخلافة أنشيلوتي

أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، إلى أنه على الرغم من تحسن علاقة الفرنسي زين الدين زيدان بريال مدريد وبيريز، إلا أنه من الصعب عودة زيزو لقيادة الفريق الملكي.

حدد رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، المدرب الأبرز لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب نهاية الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين ريال مدريد وأنشيلوتي في نهاية الموسم القادم، فيما أفادت تقارير حول اتفاق المدرب مع الاتحاد البرازيلي لقيادة "السيليساو".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن المدرب المفضل لبيريز هو الإسباني تشابي ألونسو (مدرب باير ليفركوزن).

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لينهض بالفريق من كبوته، ويحتل المركز السادس بجدول الدوري الألماني، فضلا عن وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

كما أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية، إلى أنه على الرغم من تحسن علاقة الفرنسي زين الدين زيدان بريال مدريد وبيريز، إلا أنه من الصعب عودة زيزو لقيادة الفريق الملكي.

وأردفت "زيدان لن يعود لممارسة التدريب هذا الصيف، على الرغم من ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان ويوفنتوس".

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب الميرنغي، في صيف 2021، وتولى المسؤولية بدلا منه كارلو أنشيلوتي.