الأهلي السعودي يضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي

ضم نادي أهلي جدة السعودي، الحارس السنغالي إدوارد ميندي البالغ من العمر 31 عاما، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد لثلاثة أعوام.

انتقل الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، هذا الأسبوع، من صفوف تشيلسي الإنجليزي إلى أهلي جدة السعودي في صفقة قدرت بنحو 17 مليون جنيه إسترليني.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم

وتتواصل الصفقات الكبيرة باتجاه الدوري السعودي، إذ أعلن أهلي جدة تعاقده رسميا مع الحارس الدولي السنغالي إدوار ميندي.

ونشر الأهلي فيديو عبر موقعه الرسمي على تويتر مرحبا بالوافد الجديد وأرفقه بعبارة "أسد التيرانغا، أفضل حارس في العالم، إدوار ميندي أهلاوي" من دون أن يعلن قيمة الصفقة أو مدة العقد.