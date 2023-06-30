سكرينيار يرحل عن إنتر ميلان ويقترب من سان جيرمان

فشل إنتر في بيعه إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وجرّده من شارة القيادة في شباط/فبراير بعد أن رفض تجديد عقده.

سيغادر قائد منتخب كرواتيا، ميلان سكرينيار، إنتر كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الإيطالي الجمعة رحيله عن صفوفه.

وقال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان "ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات: هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص إنتر".

وينتهي عقد المدافع الجمعة وسيصبح لاعبًا حرًا للانتقال إلى بطل فرنسا.

وحقق ابن الـ28 عامًا لقب الدوري الإيطالي مع "النيراتزوري" عام 2021، وكأس إيطاليا مرتين وكأس سوبر المحلي مرتين وحل وصيفًا لمانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب مع إنتر منذ آذار/مارس الماضي وخضع لجراحة في العامود الفقري في الشهر التالي.

وغاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضًا التأهل على حساب الغريم ميلان إلى نهائي دوري الأبطال.

وتوترت العلاقات بين اللاعب والنادي مطلع العام.

وفشل إنتر في بيعه إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وجرّده من شارة القيادة في شباط/فبراير بعد أن رفض تجديد عقده.