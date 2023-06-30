مدرب إنتر ميامي: ميسي وبوسكيتس ليسا في نزهة إنما لحصد الألقاب

يتوقع مارتينو مستقبلا للدوري بوجود ميسي وقال في هذا الصدد "كون أفضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الأميركي فهذا الأمر يفتح آفاقا جيدة للنمو".

اعتبر مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، بأن مواطنه النجم ليونيل ميسي والإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس لن يكونا في نزهة في ولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الألقاب.

وقال مارتينو الذي عين قبل أيام مدربا لإنتر ميامي في مؤتمر صحافي "غالبا ما يُشار إلى الولايات المتحدة وميامي بأنهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، إنهما (ميسي وبوكيتس) هنا من أجل المنافسة".

وسبق لمارتينو أن أشرف على ميسي وبوسكيتس عندما تولى تدري برشلونة كما لعب الأول بإشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الأرجنتين أيضا.

وخسر إنتر ميامي آخر سبع مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الأخير في المنطقة الشرقية.

وسبق لمارتينو أن قاد فريق أتلانتا يونايتد إلى إحراز لقب الدوري الأميركي عام 2018 وهو يتوقع مستقبلا للدوري بوجود ميسي وقال في هذا الصدد "كون أفضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الأميركي فهذا الأمر يفتح آفاقا جيدة للنمو".

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر بصفقة حرة قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من تلقيه عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي ومن اهتمام برشلونة فريقه السابق بالحصول على خدماته.