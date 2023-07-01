ديوكوفيتش يسعى إلى اللقب الثامن في ويمبلدون والـ24 في البطولات الأربع

سيرفع ديوكوفيتش غلته من الألقاب في حال تتويجه في ويمبلدون إلى 95 لقبًا ليفض الشراكة مع الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل (94) ولن يكون أمامه سوى فيدرر (103)

يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى لقبه الثامن في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كي يعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الإنجليزية الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر.

بعد فضه شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع الماتادور الإسباني رافايل نادال عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس مطلع الشهر الماضي رافعا رصيده إلى 23 لقبا، سيكون ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عامًا المرشح الأوفر حظًا في نادي عموم إنجلترا عندما يبدأ الدفاع عن لقبه الإثنين في سعيه إلى لقبه الكبير الـ24 ومعادلة رقم الأسترالية مارغاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.

وتوج ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا حاليا، بلقبه العاشر في بطولة أستراليا مطلع العام الحالي، وأضاف إليه لقبه الثالث في رولان غاروس، وفي حال تتويجه بلقبه الثامن في ويمبلدون، سيكون بحاجة إلى التتويج في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر المقبل لتكرار إنجاز الأسطورة الأسترالي رود لايفر الذي فاز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد عام 1969.

وحقق لايفر الغراند سلام في سنة واحدة عام 1962 أيضا، وقبله الأميركي دونالد بادج (1938)، فيما فعلتها الألمانية شتيفي غراف وحدها لدى السيدات في عام 1988 عندما ظفرت أيضا بذهبية دورة الالعاب الأولمبية.

وتملك الأميركية التشيكوسلوفاكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون حيث توجت به تسع مرات.

وفاز ديوكوفيتش الذي كان قريبا من تحقيق الرباعية في عام واحد عام 2021 لكنه خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف في نهائي فلاشينغ ميدوز، باللقب في آخر أربع زيارات له إلى ويمبلدون ولم يخسر في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017. منذ ذلك الحين، فاز بـ28 مباراة متتالية.

وحقق "دجوكر" 86 انتصارًا في مسيرته في ويمبلدون التي بدأت عام 2005، أي أكثر من انتصارات المصنفين العشرين الأوائل الحاليين مجتمعين، فيما لم يصل أي من العشرة الأوائل إلى نصف النهائي.

وسيرفع ديوكوفيتش غلته من الألقاب في حال تتويجه في ويمبلدون إلى 95 لقبًا ليفض الشراكة مع الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل (94) ولن يكون أمامه سوى فيدرر (103) والأميركي الآخر جيمي كونورز (109).

وأشاد به مدربه الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش قائلا "لاعب رائع. لا يزال يتحرك مثل قطة في الملعب. إنه هناك. مثل ’نينجا’، إنه في كل مكان. سيجد نوعًا من الحافز للفوز باللقب الـ24، ربما الـ25، من يعرف أين هي النهاية".

وأضاف "يأخذ ساقيك، ثم يأخذ روحك، ثم يحفر قبرك وتصبح لديك جنازة. وداعا. شكرا لقدومك".

سيشكل كارلوس الكاراس، المصنف الأول عالميا، أكبر تهديد لديوكوفيتش، خاصة وأن الإسباني الشاب توج الأسبوع الماضي بلقبه الأول على الملاعب العشبية عندما ظفر بدورة كوينز الإنجليزية الأسبوع الماضي.

وبلغ الإسباني الدور ثمن النهائي العام الماضي وخسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

وقال ألكاراس بعد تتويجه في كوينز "نوفاك هو المرشح الأبرز للفوز في ويمبلدون، هذا واضح"، علمًا أن مواجهة اللاعبَين واردة فقط في المباراة النهائية.

وقد يكون الإسباني ممتنًا لذلك، بعد خسارته أمام الصربي في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي حيث وقع ضحية للتشنج العضلي. أقر وقتها أن "التوتر والضغط" من رؤية ديوكوفيتش على الجانب الآخر من الملعب تسببا في تدهوره بدنيا.

وأكد الإسباني ثقته الكبيرة في تخطي الدور الرابع في ويمبلدون للمرة الأولى، وقال "لدي ثقة كبيرة في الذهاب إلى ويمبلدون. أنهيت الأسبوع باللعب على مستوى عالٍ، لذا أشعر الآن بأنني أحد المرشحين للفوز ببطولة ويمبلدون، لكن علي اكتساب المزيد من الخبرة على العشب".

وأضاف "نوفاك هو المرشح الرئيسي للفوز ببطولة ويمبلدون، لكنني سأحاول اللعب على هذا المستوى للحصول على فرص للتغلب عليه أو الوصول إلى المباراة النهائية".

وليس من المستغرب أن يحاول الكاراس تحويل كل التركيز إلى ديوكوفيتش.

وتابع "لقد رأيت إحصائية تفيد بأن نوفاك فاز بمباريات في ويمبلدون أكثر من اللاعبين الـ20 الأوائل في التصنيف العالمي (مجتمعون). ماذا يمكنك قوله عن ذلك؟ نوفاك هو المرشح الرئيسي للفوز ببطولة ويمبلدون. هذا أكيد".

لكن الكاراس يأمل في أن تكون الجماهير إلى جانبه في حال التقى المصنفان الأول والثاني عالميا في المباراة النهائية.

وقال "لقد رأيت أن ديوكوفيتش لم يخسر أي مباراة في الملعب الرئيسي منذ 2013 عندما خسر أمام آندي، لذا فقد مرت عشر سنوات دون أن يخسر أي مباراة في الملعب الرئيسي، إنه جنون. لكنني آمل أن تكون الجماهير ورائي لتغيير هذه الإحصائية".

لدى السيدات، تتجه الأنظار إلى ثلاثي صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات البولندية إيغا شفيونتيك الأولى والبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وحاملة اللقب.

وفاجأت ريباكينا، الروسية الأصل، الجميع العام الماضي عندما توجت باللقب، وستكون المرشحة الأبرز للحفاظ على لقبها.

وتمني الكازاخستانية النفس باستعادة عافيتها عقب إصابتها بفيروس أجبرها على الانسحاب من رولان غاروس في الأسابيع الأخيرة ودورة إيستبورن مطلع الأسبوع.

وسيكون الحال ذاته بالنسبة إلى شفيونتيك الساعية إلى رفع كأس ويمبلدون لتضيفه إلى ألقابها الكبرى بعد بطولتي الولايات المتحدة وفرنسا المفتوحة.

وانسحبت البولندية من نصف نهائي لدورة باد هومبورغ الألمانية الجمعة بسبب وعكة صحية. كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا آسفة ولكن عليّ أن أنسحب من مباراتي اليوم. قضيت ليلة صعبة بسبب بعض الحمى وتسمم غذائي محتمل"، مضيفة "لست قادرة على اللعب اليوم وأنا بحاجة للاعتناء بنفسي. آمل أن أستعيد عافيتي قريبًا" قبل ويمبلدون.

يذكر أنها المرة الأولى التي بلغت فيها شفيونتيك نصف نهائي إحدى الدورات على الملاعب العشبية في مسيرتها.

في المقابل، تعود سابالينكا إلى المنافسة بعد استبعاد الروس والبيلاروس من المشاركة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكانت سابالينكا قد بلغت نصف النهائي عام 2021.

وتمني التونسية أنس جابر السادسة عالميا النفس باستعادة مستواها الذي خوَّلها بلوغ المباراة النهائية العام الماضي.

وخرجت جابر من الدور الأول لدورة برلين الأسبوع الماضي والثاني لدورة إيستبورن الإنجليزية هذا الأسبوع في بداية كارثية على الملاعب العشبية هذا الموسم.

وما زالت "وزيرة السعادة" التي تبلغ 28 عاما تبحث عن لقبها الأول في غراند سلام بعد بلوغها نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة العام الماضي.

وتبدأ جابر مشوارها بمواجهة البولندية ماغدالينا فريخ.

وتشهد البطولة مشاركة المصرية ميَّار شريف المصنفة 31 عالميا وتبدأ المنافسات بمواجهة الإسبانية ريبيكا ماساروفا.