هل تؤثر قضية برشلونة على مشاركته في دوري الأبطال؟

جاء ذلك عقب انتهاء التحقيقات في قضية نيغريرا، التي يواجه فيها برشلونة اتهامات بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم للحصول على خدمات سرية.

تلقى فريق برشلونة الإسباني قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وكان الفريق الكاتالوني قد توّج بلقب الدوري الإسباني، ورغم ذلك كان مهددا بالإقصاء من البطولة الأوروبية بسبب تورطه في قضية خوسيه نيغريرا.

وأبلغ "يويفا" برشلونة بالموافقة على مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم؛ حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وجاء ذلك عقب انتهاء التحقيقات في قضية نيغريرا، التي يواجه فيها برشلونة اتهامات بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم للحصول على خدمات سرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في برشلونة، إن تقرير ميريام كولر وجان صمويل ليوبا، المفتشين المكلفين بالتحقيق في لجنة الأخلاقيات والتأديب، أوصى لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي بالسماح للبارسا بخوض البطولة القارية، قبل أن يبلغ النادي بقراره.

وذكرت أن نادي برشلونة أكد حضوره في قرعة البطولة الأوروبية يوم 31 آب/ أغسطس المقبل في موناكو.