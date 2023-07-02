الجناح الأميركي تيم وياه يوقع عقدا مع يوفنتوس

أكمل الجناح الأميركي، تيموثي وياه، انتقاله من نادي ليل الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي، أمس السبت.

وقّع وياه البالغ من العمر 23 عاما، وهو نجل لاعب كرة القدم السابق والرئيس الليبيري الحالي، جورج وياه، عقدا لمدة 5 سنوات مع يوفنتوس في اليوم الذي فتح فيه سوق الانتقالات بإيطاليا.

ولعب والده أيضا في إيطاليا في صفوف إيه سي ميلان.

وسيدفع يوفنتوس لنادي ليل الفرنسي 11.3 مليون دولار على دفعتين، بالإضافة إلى 2.3 مليون دولار في صورة مكافآت.

ويلعب وياه مع ليل منذ العام 2019، وقبل ذلك كان في إعارة إلى سيلتيك من باريس سان جيرمان.

وفاز ثلاث مرات بألقاب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وليل، وساعد سيلتيك في الوصول للقب الأسكتلندي.

كما لعب وياه 31 مباراة في الولايات المتحدة وأحرز أربعة أهداف. كان جزءا من الفريق الذي وصل إلى دور الـ16 في كأس العالم العام الماضي في قطر.

واستقبل نحو 100 من مشجعي يوفنتوس وياه عندما وصل لإجراء الفحص الطبي، يوم الخميس الماضي، ولوّح بعضهم بالأعلام الأميركية.