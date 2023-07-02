بطولة السعودية: البرتغالي جورجي جيزوس يعود لتدريب الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء أمس السبت، رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس من دون أن يكشف عن مدة العقد.

قال نادي العاصمة السعودية على حسابه على تويتر في شريط فيديو مصور يظهر فيه المدرب الجديد، إن "الزمن يمضي والحياة تتجدد... للقصة فصول لم تنته. جورجي جيزوس عائد إلى الهلال".

وكان جيزوس أعلن عن رحيله عن نادي فنربهتشه التركي، في 12 حزيران/ يونيو الماضي، في ظل أنباء حينها عن إمكانية توليه منتخب السعودية خلفا للفرنسي، هيرفيه رونار، الذي انتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات. ويملك جيزوس تجربة سابقة مع الهلال عندما قاده في موسم 2019.

وكانت لجيزوس بداية إيجابية سريعة مع الهلال، ورفع الكأس السوبر المحلية على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية الأولى، وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري المحلي. خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 20 منها وخسر مرتين فقط.

وكان هذا السجل ليضمن له مستقبلا بعيد المدى مع الهلال، لكن الطرفين افترقا أواخر كانون الثاني/ يناير 2019، بعد نحو ستة أشهر فقط على رأس الإدارة الفنية.

تفاوتت أسباب الرحيل، بين جيزوس الذي أكد أنه لم يكن يرغب في ربط مستقبله بالنادي، وتأكيد إدارة الأخير أنها تريد مدربا يقودها إلى هدف غالٍ طال انتظاره: لقب دوري أبطال آسيا الذي عاد الهلال وأحرزه مرتين في 2019 و2021.

ويملك ابن الثامنة والستين تاريخا حافلا في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014.

وكما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية.