الصين تقضي على احتكار اليابان لكأس آسيا لكرة السلة النسائية

تمكنت الصين من الفوز بأول لقب لها في كأس آسيا لكرة السلة للسيدات منذ العام 2012، حيث تغلبت على اليابان حاملة اللقب خمس مرات بنتيجة 73 مقابل 71 في نهائي ملحمي، الأحد.

سُجّل فوز الصين باللقب بعدما أحرزت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات، التي أقيمت أيضا في سيدني، أواخر العام الماضي.

التقت اليابان والصين في مباراتي النهائي عامي 2019 و2021 وفازت اليابان في البطولتين بلقبيها الرابع والخامس.

في وقت سابق يوم السبت أحرزت أستراليا، التي تستضيف البطولة، ثالث ميدالية برونزية لها على التوالي بعد تغلبها على نيوزيلندا بنتيجة 81 مقابل 59، لتكرر نتيجتها التي حققتها في بنغالور بالهند عام 2019 وعمان بالأردن عام 2021.

تؤهل البطولة الإقليمية التي تشارك فيها 8 فرق إلى أولمبياد العام المقبل، حيث تأهلت الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي، وهي اليابان وأستراليا والصين ونيوزيلندا، إلى أولمبياد باريس 2024.