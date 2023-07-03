قطر تتأهل لربع نهائي كأس كونكاكاف بعد فوزها على المنتخب المكسيكي

أنهت قطر المصنفة رقم 58، التي تلعب في الكأس الذهبية ببطاقة دعوة، المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدمة على هندوراس بفارق الأهداف، وستواجه أيضا واحدة من تلك الدول الأربع في ربع النهائي.

تأهلت قطر إلى ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية بفوزها بهدف نظيف، مساء الأحد، على فريق المكسيك المتأهل فعليا.

سجل حازم شحاتة هدفه الدولي الأول بضربة رأس من على بعد 10 ياردات من عرضية مصعب خضر في الدقيقة 27، وهي التسديدة الوحيدة لقطر في المباراة.

أصبحت قطر، العام الماضي، أول مضيف لنهائيات كأس العالم يخسر المباريات الثلاثة في مرحلة المجموعات بعد خسارتها أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

تصدرت المكسيك، التي تحتل المركز 14 في تصنيف الفيفا، والتي سبق لها الفوز على هندوراس وهايتي تحت قيادة المدرب المؤقت خايمي لوزانو المجموعة الثانية، وستلعب في ربع النهائي في أرلينغتون بولاية تكساس، يوم السبت المقبل، ضد كوستاريكا، أو بنما، أو السلفادور، أو مارتينيك.

أنهت قطر المصنفة رقم 58، التي تلعب في الكأس الذهبية ببطاقة دعوة، المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدمة على هندوراس بفارق الأهداف، وستواجه أيضا واحدة من تلك الدول الأربع في ربع النهائي.

ساعدت قطر، التي خسرت أمام هايتي وتعادلت مع هندوراس، على التأهل خسارة هايتي بهدفين مقابل هدف أمام هندوراس في المباراة التي أقيمت في شارلوت بولاية نورث كارولينا، ليتوقف رصيد هايتي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع بالمجموعة.

وضع فرانتزدي بييرو هايتي المصنفة 87 في المقدمة في الدقيقة 21 بهدفه الدولي الثامن عشر، بعد أن تصدى إدريك مينجيفار لتسديدة داكنز نازون.

وتعادل جيري بينغتسون لهندوراس في الدقيقة 42 بهدفه رقم 23، برأسية من 8 ياردات من عرضية مايلور نونيز.

ووضع خوسيه بينتو هندوراس المصنفة 81 في المقدمة عندما سدد الكرة في مرمى ألكسندر بيير في الدقيقة 59 بعد أن رفع خورخي ألفاريز الكرة خلف الدفاع.