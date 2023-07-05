برشلونة يبرم صفقة دفاعية

قال برشلونة في بيان "سيوقع (مارتينيز) لموسمين، حتى 30 حزيران/يونيو 2025 وسيتضمن عقده بندا جزائيا قدره 400 مليون يورو".

عزز برشلونة صفوفه بالمدافع إينييغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو، بحسب ما أعلن بطل الدوري الإسباني الأربعاء.

ويُشكل التعاقد مع قلب الدفاع الدولي البالغ 32 عاما والذي ارتبط بالنادي الكاتالوني حتى 2025، حلقة جديدة في سياسة ضم اللاعبين المخضرمين من دون مقابل في ظل الأزمة المالية الهائلة التي تعصف بـ"بلوغرانا".

وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما أبقى على خدمات المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسي اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي تواليا.

وقال برشلونة في بيان "سيوقع (مارتينيز) لموسمين، حتى 30 حزيران/يونيو 2025 وسيتضمن عقده بندا جزائيا قدره 400 مليون يورو".

ودافع مارتينيز عن ألوان بيلباو منذ كانون الثاني/يناير 2017 بعدما جاء إليه من ريال سوسييداد حيث لعب طيلة سبعة مواسم.

ودخل مارتينيز تاريخ بيلباو كأغلى لاعب في تاريخ النادي بعدما دفع 32 مليون يورو لتحريره من عقده مع جاره الباسكي سوسييداد.

وخاض مارتينيز 177 مباراة بقميص بيلباو، مسجلا ثمانية أهداف في مشوار أحرز خلاله لقب كأس السوبر المحلي عام 2021، إضافة لوصوله إلى نهائي مسابقة الكأس مرتين.