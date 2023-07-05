سان جيرمان ينهي تعاقد غالتييه ويتوقع الإعلان عن إنريكي بديلا له

متوقع أن يعلن النادي الباريسي التعاقد مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس إنريكي، اليوم الأربعاء.

كريستوف غالتييه (أ ب)

أقال نادي باريس سان جيرمان مدربه، كريستوف غالتييه، بعد موسم مخيب للآمال.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الباريسي التعاقد مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس إنريكي، اليوم الأربعاء.

وجه باريس سان جيرمان في بيان الشكر لغالتييه "على مهنيته والتزامه".

وأعلن النادي عن عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق، الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل.

وخلال سعيه الفاشل حتى الآن لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، سيعين باريس سان جيرمان مدربا ثامنا خلال 12 عاما من الملكية القطرية، حيث من المقرر أن يلعب هداف كأس العالم، كيليان مبابي، مع مدرب خامس منذ انضمامه للفريق في العام 2017.

لا يدرب إنريكي أي فريق منذ خروج إسبانيا من كأس العالم، العام الماضي.

ساعد إنريكي الماتادور في الوصول للدور ربع النهائي في نسختين من دوري الأمم الأوروبية، وقاد المنتخب أيضا إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا.

كان إنريكي أكثر نجاحا مع برشلونة، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس الملك في موسمه الأول مع الفريق.

وقاد غالتييه باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي كما كان متوقعا، لكن الفريق تعرض للإقصاء مبكرا في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا على يد غريمه مرسيليا.

تراجع مستوى الفريق بعد كأس العالم، حيث خسر 10 من 28 مباراة في العام الجاري 2023.

لم يخسر باريس سان جيرمان جميع المسابقات عندما توقف الموسم الأوروبي مؤقتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بسبب كأس العالم في قطر.