أسنسيو ينتقل من ريال مدريد إلى سان جيرمان

سجل أسنسيو سجل 9 أهداف هذا الموسم مع 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، وثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويمكن لأسنسيو أيضًا اللعب على الجانب الأيسر وخط الوسط الهجومي.

أعلن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني الدولي، ماركو أسنسيو، حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، بعد ساعات قليلة من إبلاغه عن ضم قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وانتقل أسنسيو البالغ من العمر 27 عاما إلى فريق العاصمة بسجل حافل بالألقاب بعد عشر سنوات مع ريال مدريد حيث توج معه بـ17 لقبًا بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وخاض 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا.

وعلق أسنسيو الذي أعلن رحيله عن ريال مدريد منذ أيام عدة "إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جيرمان. أتطلع بفارغ الصبر إلى الانضمام إلى زملائي الجدد والعمل معهم لتحقيق أهداف كبيرة".

يأتي هذا الإضفاء الرسمي بعد ساعات قليلة من وصول شكرينيار في صفقة انتقال حر أيضا بعد ستة مواسم مع إنتر ميلان.

وعيّن باريس سان جيرمان، الأربعاء، مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي كان أسنسيو أساسيا معه في تشكيلة "لا روخا" في مونديال قطر 2022، وسجل هدفًا.

وانضم اللاعب الأعسر المذهل والذي يدير أعماله الوكيل البرتغالي جورجي منديش، المقرب من مستشار كرة القدم في سان جيرمان مواطنه لويس كامبوس، إلى النادي الملكي في عام 2014 قادما من ريال مايوركا. بقي مع الأخير موسما إضافيا على سبيل الإعارة (2014-2015)، ثم لعب معارا مع إسبانيول موسم (2015-2016).

وسجل أسنسيو سجل 9 أهداف هذا الموسم مع 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، وثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمكن لأسنسيو أيضًا اللعب على الجانب الأيسر وخط الوسط الهجومي.

سيتذكر الجميع في مدريد الطفل الذي انضم إلى النادي الملكي على أنه معجزة كروية أوقفت انطلاقتها نحو القمة إصابة مروعة.

استهل "ماركو" وهو لقبه تيمنا بالنجم الهولندي فان باستن، مشواره مع ريال مدريد صيف عام 2016 في سن العشرين، وعانى من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليمنى في صيف 2019، خلال مباراة ودية ضد آرسنال الإنجليزي.

عاد إلى الملاعب بعد عام واحد تقريبا في خضم جائحة "كوفيد - 19"، لكنه منذ ذلك الحين، فقد مركزه أساسيا في تشكيلة الملكي لحساب المتألقين البرازيلي رودريغو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

بدا أنه استعاد توهجه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر مع لاروخا، لكن المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي، خليفة إنريكي، لم يستدعه إلى صفوف المنتخب خلال النافذة الدولية في آذار/ مارس الماضي، قبل أن يوجهها إليه في الأدوار النهائية لدوري الأمم، الشهر الماضي، عندما توجت إسبانيا اللقب.