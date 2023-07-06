جاكسون يويل ينضم لقائمة الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية لكأس كونكاكاف

يويل (26 عاما) شارك في 16 مباراة دولية، وآخر ظهور له كان في كانون الأول/ ديسمبر 2021 خلال مباراة ودية ضد البوسنة والهرسك. كان على قائمة المنتخب الأميركي لودية نيسان/ أبريل ضد المكسيك هذا العام، لكنه لم يشارك في المباراة.

انضم لاعب وسط سان خوسيه، جاكسون يويل، إلى قائمة الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية لكأس الكونكاكاف الذهبية كبديل لألان سونورا، الذي أصاب أوتار ركبته اليمنى.

وأعلن اتحاد كرة القدم الأميركي عن التغيير، قبل ستة أيام من مباراة ربع النهائي للأميركيين ضد كندا في سينسيناتي.

شارك يويل البالغ من العمر 26 عاما في 16 مباراة دولية، وآخر ظهور له كان في كانون الأول/ ديسمبر 2021 خلال مباراة ودية ضد البوسنة والهرسك. كان على قائمة المنتخب الأميركي لودية نيسان/ أبريل ضد المكسيك هذا العام، لكنه لم يشارك في المباراة.

تم تجاوز احتمالات مشاركة لاعبين آخرين لأنهم يستعيدون لياقتهم البدنية.

واستبعد لاعب وسط لوس أنجلس، كلين أكوستا، بسبب إصابة في الأطراف السفلية من 13 أيار / مايو حتى السبت، عندما لعب الشوط الثاني في دالاس. كما تعرض زميله في الفريق، تيموثي تيلمان، لإصابة في الأطراف السفلية أبعدته عن الملاعب بعد 20 أيار/ مايو. وعاد للعب 10 دقائق ضد فانكوفر في 24 حزيران/ يونيو وبدأ يوم السبت، عندما حل محله أكوستا في بداية الشوط الثاني.