سيزار أزبيليكويتا يرحل عن تشيلسي

لعب أزبيليكويتا 508 مباريات مع تشيلسي، وفاز بتسعة ألقاب بعد توقيعه قادما من فريق مرسيليا عام 2012.

سيزار أزبيليكويتا (أ ب)

أنهى النجم الإسباني، سيزار أزبيليكويتا، مسيرة حافلة مع فريق تشيلسي الإنجليزي، استمرت 11 عاما، فاز خلالها بالعديد من الجوائز والألقاب.

وحقق المدافع الإسباني عددا من الألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا، ولقبان للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مالكا النادي، تود بوهلي وبراد إغبالي، إن "سيزار سيترك بصمة أبدية في تشيلسي، كمحارب وبطل وكأسطورة مخلص لتشيلسي. لقد وضع المعايير في النادي لأكثر من عقد، وأظهر للجميع ما هو مطلوب يوما بعد يوم لتحقيق النجاح".

لعب أزبيليكويتا 508 مباريات مع تشيلسي، وفاز بتسعة ألقاب بعد توقيعه قادما من فريق مرسيليا عام 2012.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري الإنجليزي ودوري أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتوقع أن ينتقل أزبيليكويتا البالغ من العمر 33 إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.